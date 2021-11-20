وفد الأمم المتحدة يشيد بمعدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى دمياط

جدة - نرمين السيد - قالت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض إن المحافظة حريصة على تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار تغطية جميع المناطق المحرومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.





وأوضحت منال - حسب بيان - أن وفد الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat زار، اليوم السبت، موقع مشروع محطة معالجة صرف صحى "الكومبكت" بقرية (طبل) بمركز دمياط، والذى يجرى تنفيذه وفقا للبروتوكول الذى وقعته محافظ دمياط مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحى.

وأشارت إلى أن الزيارة جاءت بحضور عدد من الخبراء ومسؤولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وخالد جمال الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، حيث اطلع الوفد على المعدلات التنفيذية للمشروع والذى تضمن الانتهاء من إنشاء بيارة للصرف الصحى؛ فضلا عن ما يتم تنفيذه من أساسات للمحطة المدمجة.

من جانبهم أشاد الوفد بما تم تحقيقه من جهود للإسراع بالمعدلات التنفيذية للمشروع لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحى.