نائلة جبر: أوروبا تقدر دور مصر وجديتها في مواجهة الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية، إن مصر تعتمد على نهج يقوم على رؤية متكاملة وتحرك موضوعي بشأن الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن مصر لديها إطار مؤسسى من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية للتنسيق بين جميع الجهات العاملة فى نشاط مواجهة الهجرة غير الشرعية وتضم اللجنة 30 وزارة وهيئة و3 مجالس لحقوق الإنسان، ويحظى الإطار المؤسسى بتأييد وتجارب من داخل وخارج مصر.
وأضافت السفيرة نائلة جبر، خلال مداخلة عبر سكاي بي، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت، أن الدولة وضعت قانون 82 لسنة 2016 وهو إطار تشريعي رادع لكل عمليات التهريب، كما أن هناك دراسات توضح أسباب الهجرة وهناك خرائط توضح المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية حتى تستطيع الحكومة القيام بأنشطة لمواجهة الظاهرة.
وأوضحت رئيس لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية، أن الطرف الأوروبي مقدر لدور مصر وجديتها فى التعامل مع الموضوع، خصوصًا وأن مصر أصبحت اليوم مستقبلة للهجرة غير الشرعية لأن بها 6 ملايين أجنبي وأكثر، مضيفة: "الاستماع جاد لكلامنا لأننا نطالب بمشاريع تنموية بالدول المصدرة للهجرة، فهذا هو الحل وليس الأمني"، منوهة بأن هناك احترامت للتجربة المصرية وهو شىء مهم.
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