تدريبات خاصة لرباعي الزمالك استعداداً للبنك الأهلي

/662248/تدريبات-خاصة-لرباعي-الزمالك-استعدادا-للبنك-الأهلي

أدوا لاعبوا الزمالك الذين شاركوا في لقاء أمس أمام الإسماعيلي، تدريبات أستشفائية على هامش مران الفريق اليوم أستعداداً لمباراة البنك الأهلي القادمة ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخضع الرباعي " محمود الونش، ومصطفى فتحي، ومحمد عبد الغني، وعبد الله جمعة"، لتدريبات خاصة على هامش المران، حيث ركضو بالكرة حول الملعب كما أشار كاتريون لهم من أجل زيادة اللياقة البدنية لديهم.

ويسعى الزمالك لمواصلة الفوز أمام البنك الأهلي، بعدما عاد للأنتصارات في الجولة الأخيرة أمام الإسماعلي، بينما يدخل البنك المباراة أملاً أن يحقق نتيجة طيبة بعد خسارته في أخر مبارياته بهدف نظيف أمام سيراميكا.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، لصالح القعة البيضاء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أكد عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك على نتيجة المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، في شباك الإسماعيلي، بعد هروب من مدافعي الدراويش وتسديدة ضعيفة على يسار الحارس.

عودة حازم إمام للزمالك أمام البنك الأهلي

سيعود حازم إمام لاعب الزمالك لقائمة الفريق، في المواجهة القادمة أمام البنك الأهلي ضمن مباريات الاسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

وكان حازم إمام موقوف لأربعة مباريات منذ نهاية منافسات الموسم الماضي، وسيعتمد كارتيرون على اللاعب بشكل أساسي بعد تراجع مستوى الدولي التونسي حمزة المثلوثي خلال الفترة الأخيرة.

وأعتمد كارتيرون على عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيمن، ولم يقدم المردود المنتظر منه خلال اللقاء الماضي أمام الإسماعيلي، ليقوم بستبداله ويدخل المثلوث بدلاً منه.

وسجل لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو الهدف الأول للقلعة البيضاء، في شباك الإسماعيلي، في الدقيقة الثانية والثمانون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، بعد إستمرار أحداث المباراة بين الفريقين بشد وجذب.

وشهدت المباراة على العديد من الفرص الضائعة بين الفريقين، لينجح دفاع الفريقين وحراس المرمى، من الحفاظ على نظافة الشباك.

ورفع الفوز رصيد الأبيض إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين ظل الدراويش في المركز السابع عشر بلا رصيد