/662249/كارتيرون-يعلن-قائمة-الزمالك-لمواجهة-البنك-الأهلي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة البنك الأهلي ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الزمالك لمواصلة الفوز أمام البنك الأهلي، بعدما عاد للأنتصارات في الجولة الأخيرة أمام الإسماعلي، بينما يدخل البنك المباراة أملاً أن يحقق نتيجة طيبة بعد خسارته في أخر مبارياته بهدف نظيف أمام سيراميكا.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني. الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

ويسعى الزمالك لمواصلة الفوز أمام البنك الأهلي، بعدما عاد للأنتصارات في الجولة الأخيرة أمام الإسماعلي، بينما يدخل البنك المباراة أملاً أن يحقق نتيجة طيبة بعد خسارته في أخر مبارياته بهدف نظيف أمام سيراميكا.

تدريبات خاصة لرباعي الزمالك استعداداً للبنك الأهلي

خضع الرباعي " محمود الونش، ومصطفى فتحي، ومحمد عبد الغني، وعبد الله جمعة"، لتدريبات خاصة على هامش المران، حيث ركضو بالكرة حول الملعب كما أشار كاتريون لهم من أجل زيادة اللياقة البدنية لديهم.

وأدوا لاعبوا الزمالك الذين شاركوا في لقاء أمس أمام الإسماعيلي، تدريبات أستشفائية على هامش مران الفريق اليوم أستعداداً لمباراة البنك الأهلي القادمة ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

عودة حازم إمام للزمالك أمام البنك الأهلي

سيعود حازم إمام لاعب الزمالك لقائمة الفريق، في المواجهة القادمة أمام البنك الأهلي ضمن مباريات الاسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

وكان حازم إمام موقوف لأربعة مباريات منذ نهاية منافسات الموسم الماضي، وسيعتمد كارتيرون على اللاعب بشكل أساسي بعد تراجع مستوى الدولي التونسي حمزة المثلوثي خلال الفترة الأخيرة.

وأعتمد كارتيرون على عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيمن، ولم يقدم المردود المنتظر منه خلال اللقاء الماضي أمام الإسماعيلي، ليقوم بستبداله ويدخل المثلوث بدلاً منه.