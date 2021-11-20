/662250/ليفربول-ينهي-الشوط-الأول-متقدما-بهدف-على-أرسنال

أنتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وأرسنال على ملعب "أنفيلد" بتقدم الريدز بهدف نظيف للنجم السنغالي ساديو ماني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأحرز ماني الهدف في الدقيقة 39 من مجريات الشوط الذي شهد سيطرة كبيرة من رفقاء محمد صلاح، ولك يظهر أرسنال ببالشكل المطلوب خلال شوط اللقاء الأول.

وجاء تشكيل ليفربول أمام أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

وسط الملعب: فابيينو، تياجو، تشامبرلين.

الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، ساديو ماني.

أرقام محمد صلاح أمام ارسنال

خاض محمد صلاح 11 مباراة ضد أرسنال بواقع 10 مع ليفربول 0– 1 مع تشيلسي.

خلال هذه المباريات، ساهم صلاح في فوز فريقه في 6 مباريات، وخسر في 3 مواجهات، بينما تعادل في مبارتين.

سجل صلاح 7 أهداف في آخر 9 مباريات أمام أرسنال وصنع 4 أهداف أخرى، لذلك يُعد الفريق اللندني أحد "الضحايا المفضلين" للفرعون المصري.

نتيجة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لصالح وست هام، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة سجل وست هام هدف التقدم الثاني، من خلال من هجمة مرتدة سرعة انطلق جارود بوين بالكرة من منتصف الملعب ثم مرر الكرة لفورنالس الذي انفرد بالحارس وسدد الكرة على يساره لداخل الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعون سجل وست هام الهدف الثالث من خلال جارود بوين ارسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية قابلها زوما من على القائم الثاني برأسية قوية مرت من فوق الحارس أليسون لداخل الشباك.

وعاد ديفوك أوريجي بالهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 83 من عمر المباراة ليقلص الفارق من خلال ديفوك أوريجي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء مع الدوران ثم سدد الكرة لتمر في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

أهداف المباراة

وعاد الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول بهدف التعادل في الدقيقة الـ 41 من عمر لمباراة من خلال ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء.