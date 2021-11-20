/662254/تعرف-على-موعد-عرض-مسلسل-أيام-لـ-حورية-فرغلي

كشفت منصة شاهد الإلكتورنية موعد عرض المسلسل الجديد «أيام» والذي كان يحمل سابقا اسم «أيام وبنعشها»، ويخوض بطولته الفنانة حورية فرغلي في أول ظهور لها على الساحة الفنية بعد أزمتها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل أيام لـ حورية فرغلي

ويعرض مسلسل «أيام» بداية من يوم الثلاثاء المقبل ٢٣ نوفمبر المقبل، على أن يأتي بشكل مستمر في يومي الثلاثاء ةوالأربعاء وخميس من كل أسبوع.

مسلسل "أيام" من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام، وتدور أحداثه في 45 حلقة فى اطار شعبى.

حورية فرغلي تعود للسينما ببطولة فيلم جديد بعنوان «التجربة»

هذا وتعاقدت النجمة المصرية حورية فرغلي على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم «التجربة»، وذلك بعد طول فترة غياب عن شاشات السينما بسبب أزمتها الصحية.

فيلم «التجربة» من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي لمالكها المنتج شادي صبرة، وإشراف عام محمد كامل، ومنتج فني محمد عادل، والعمل من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج محمود سليم.

يعد اسم فيلم «التجربة» ما هو إلا اسم مؤقت حتى الاستقرار على الاسم النهائي، ومن المقرر أيضًا أن يستقر المخرج على باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة.

والمقرر أن يشهد العمل على العديد من المفاجآت والتى سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، كما سيشهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، وعقب الانتهاء من التعاقدات سيبدأ المخرج محمود سليم معاينة أماكن التصوير على أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى من العمل خلال الفترة القليلة المُقَبَّلة.

شبيهة حورية فرغلي تصدم الجمهور في مهرجان الجونة

على جانب آخر، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لـ ​عمرو منسي​، مدير مهرجان الجونة السينمائي، أثناء تواجده على السجادة الحمراء برفقة سيدة إعتقد كثيرون أنها الممثلة المصرية ​حورية فرغلي​.

متابعو فرغلي أعربوا عن دهشتهم بعد أن تبين أن السيدة التي كانت برفقة منسي هي زوجته، وقد قررت حضور المهرجان للمرة الأولى، وتشبه فرغلي إلى حد كبير، إلى درجة أن البعض رفض تصديق الأمر.

وفي رصد للتعليقات، جاء فيها :"على بالي حورية فرغلي"، "شبه حورية فرغلي أوي"، "للمرة المليون أفتكرها حورية فرغلي".