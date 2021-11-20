فيديو- انتشار معدات شفط مياه الأمطار بشوارع الجيزة



جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع درجة الاستعداد القصوى، للتعامل مع تجمعات لمياه الأمطار، وذلك فى ضوء موجة التقلبات الجوية التى تشهدها مناطق واسعة من البلاد، مصحوبة بهطول أمطار فى العديد من المناطق.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل، بالتواجد فى الشوارع على مدار اليوم، للتأكد من تسليك "بالوعات" تصريف مياه الأمطار، والتعامل الفورى مع أى شكاوى قد ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.