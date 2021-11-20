إطلاق النسخة التجريبية للكتاب الإلكترونى بجامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة الأزهر عن إطلاق النسخة التجريبية من تطبيق الكتاب الإلكترونى للجامعة، والذى سيكون مجانيا لفترة يتم خلالها التعامل مع الكليات تباعا، ودراسة المشكلات التى ستواجه الطلاب وحلها قبل إطلاق التطبيق على متجر جوجل الأيام المقبلة.





وأشارت جامعة الأزهر فى بيان لها، إلى أنه حرصا على تلافى الضغط على الشبكات سيتم إظهار كتب الكليات تباعا، كما ترجو الجامعة من طلابها الالتزام بالتعليمات الآتية: يقتصر التسجيل على الطلبة المسجلين بجامعة الأزهر فقط من خلال تسجيل البيانات من أيقونة logup يتم التسجيل باستخدام الرقم القومى للطالب. يجب أن يقوم الطالب بتسجيل بيانات حقيقية خصوصا البريد الإلكترونى كلمة المرور يجب ألا تقل عن 8 خانات. يجب استكمال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالكلية وسنوات الدراسة. الدخول من جهاز واحد فقط فى نفس الوقت وعمل تسجيل للخروج log out فقط فى حالة رغبة الطالب استخدام جهاز جديد. فى حالة الخروج من الأكونت sign out سيتم حذف الكتب الإلكترونية التى تم تحميلها من الجهاز الأول. عند تسجيل دخول جديد يمكن إعادة تحميل الكتب مرة أخرى أون لاين. يمكن للطالب تغيير لغة واجهة البرنامج أو إعادة تنشيط القوائم لتلقى الجديد من خلال نافذة بيانتى. يمكن التعامل مع الكتب التى تم تحميلها بدون انترنت Offline. يمكن استخدام خاصية "تسجيل الدخول من جهاز جديد" فى حالة فقد أو تلف الجهاز لأى سبب وعدم التمكن من تسجيل الخروج وسيتم التواصل مع الطالب من خلال البريد الإلكترونى المسجل أو رقم التليفون. فى حال وجود ملاحظات أو مشكلات مع الطالب يستطيع التواصل مع الدعم الفنى على البريد الإلكترونى: [email protected] ولتحميل التطبيق يرجى الدخول على الرابط: alazharebook.com/

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