شكرى يبحث تعزيز التعاون مع نظرائه الأردنى والعراقى واليونانى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أوضحت وزارة الخارجية، يأتى الاجتماع لمواصلة العمل على تعزيز مجالات التعاون المشترك، وبحث أبرز القضايا والتحديات محل الاهتمام، بما يحقق تطلعات الدول الأربع وشعوبها فى التقدم والرفاهية والازدهار.

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