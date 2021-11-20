سحب رعدية قوية تسيطر على سماء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة ونشاط للرياح وقد يصاحبها سقوط حبات البرد.
وأشارت إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والدلتا ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
وكان محافظ الإسكندرية محمد الشريف، قد أعلن تعطيل الدراسة غدا الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلابا ومعلمين بنطاق المحافظة، وذلك نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية ووفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض المحافظة لاستمرار موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.
وأجرى المحافظ، جولة ميدانية موسعة بنطاق الأحياء لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة والتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وكذلك متابعة سيولة الحركة المرورية.
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