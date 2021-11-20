حالة الطقس في مصر.. غداً تنكسر موجة الطقس السيء والعواصف الترابية طبيعية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة موجة الطقس السيء التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد اليوم السبت، بينما ستنكسر وتقل حدتها غداً الأحد.
وتابع خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على صدى البلد:"غرفة عمليات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومحافظات الجمهورية تعمل على مدار الساعة لمواجهة حال عدم الاستقرار في الأحوال الجوية".
وأضاف أن حجم الأمطار التي تتساقط على محافظات البلاد كبير جداً، وهو ما يعد تحديا كبيرا جداً للجهات المعنية، مشدداً على أنه لا يمكن حصرها الآن كون حالة الطقس السيئ مازالت مستمرة، وفور انحصار الموجة سيتم تحديد كمية الأمطار التي سقطت على البلاد.
ولفت إلى أن العاصفة الترابية التي عمت أجزاء من البلاد يعد أمر طبيعى وهى ناتجة عن السحب الرعدية، وتابع:"هذه العواصف التراتبية تصل لـ10 كيلومترات في الهواء وهى لم تستمر إلا ساعات ".
وأوضح أن تقلب الأحوال الجوية أمر طبيعى في مثل هذا الوقت من كل عام، ناصحاً الجميع بإرتداء الملابس الشتوية.
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