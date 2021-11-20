/662258/محافظ-البحيرة-يوجه-الوحدات-المحلية-بإستمرار-حالة-الطوارئ-لرفع-تراكمات-مياة-الأمطار

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار رفع حالة الطوارئ لرفع تراكمات المياه والمراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياة بنطاق الشوارع ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مشددا على إتمام إستعداد محطات الصرف الزراعي، ومراجعة كفاءة جميع وحداتها والمرور على كافة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها . جاء ذلك خلال رئاسته لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بحضور د نهال بلبع نائب المحافظ وم حازم الأشموني السكرتير العام لمتابعه أعمال رفع تراكمات المياه بكافه مدن ومراكز المحافظة وكذا مواجهة اي مشكلة تطرأ والتعامل الفورى معها وحلها بأسرع وقت. وأكد محافظ البحيرة على الإنعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة لليوم الثالث على التوالي مع رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة كما تم ومع اللحظات الأولى لسقوط الأمطار الدفع بجميع المعدات والأطقم بشوارع المراكز والمدن للتعامل الفورى في رفع تراكمات المياة . محافظ البحيرة يوجه الوحدات المحلية بإستمرار حالة الطوارئ لرفع تراكمات مياة الأمطار وشدد اللواء المحافظ على إستمرار الجاهزية التامة والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الإستجابة الفورية لأى مطالب للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار. وكذا رفع درجة الإستعداد والالتزام بكافة التعليمات ، وإتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين. يذكر أن اللواء المحافظ كان قد قرر مد تعطيل الدراسة غدا الاحد ٢١ نوفمبر بالمدارس والمعاهد الازهرية حرصا على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب

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