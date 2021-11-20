/662255/لسوء-الأحوال-الجوية-محافظ-القاهرة-يقرر-تعطيل-الدراسة-غدآ-الأحد

أعلن خالد عبد العال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة غدا الاحد، ويأتي ذلك لسوء الأحوال الجوية، وحفاظا على سلامة الطلاب من أي خطر قد يتسبب فيه سقوط الامطار.

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة غدآ الأحد

هذا وأعلن أيضا اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة غدا الاحد، لنفس السبب أيضا، وهو سوء الأحوال الجوية، والحقاظ على سلامة الطلاب.

محافظ الجيزة يقرر تعطيل الدراسة غدآ الأحد لسوء الأحوال الجوية

هذا وقررت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض أمس ، تعطيل الدراسة يومى السبت والأحد المقبلين بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ ، كما تم تعطيل الدراسة أيضا بمحافظات كفر الشيخ والإسكندرية ومطروح والبحيرة السبت المقبل لسوء الأحوال الجوية

دوت الخليج

وذكرت هيءة الارصاد الجوية فى تقارير صادرة عنها أنه من المتوقع تعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول امطار غزيرة، وبناء عليه أصدرت "المحافظ" هذا القرار والذى يشمل تعطيل الدراسة لطلاب المدارس والمعلمين .