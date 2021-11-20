/662256/اصابة-9-أشخاص-من-قرية-واحدة-في-حادث-انقلاب-سيارة-ببني-سويف
اصيب 9 أشخاص جميعهم من قريه واحدة مساء اليوم السبت، جراء انقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية نعيم التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الاسعاف إلي مستشفي بني سويف التخصصي.
تلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أمام مدخل قرية نعيم التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، واسفر الحادث عن اصابة 9 أشخاص جميعهم من قريه واحدة.
اصابة 9 أشخاص من قرية واحدة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف
ودفع مرفق هيئة إسعاف بني سويف بسيارات إسعاف إلي موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلي مستشفي بني سويف التخصصي لإجراء الاسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة
أسماء المصابين
وعند الانتقال والفحص تبين أن المصابين هم، إسلام حنفي عبدالنبي، 15 سنة مقيم قرية الحلابية، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، عبدالرحمن ناصر جمعه 16سنة مقيم قرية الحلابية، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، وسحجات وكدمات بالجسم، حسام احمد عادل، 17 سنة، مقيم قرية الحلابية مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، عمر عثمان مصطفي 16 سنة، مقيم قرية الحلابية، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، محمد سعيد حلمي، 15 سنة، مقيم قرية الحلابية، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالفخذين والساقين، محمد سيد احمد، 28 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، يوسف عباس حنفي، 21سنة، مقيم قرية الحلابية، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، خالد سيد عرفات، 27 سنة، مقيم قرية الحلابية، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، محمد عيد علي، 27سنة مقيم قرية الحلابية، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن.
تم تحرير محضر بالحادث وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والادارية.
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