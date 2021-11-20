/662259/لمدة-٢٠-ساعة-متواصلة-فرق مجابهة-الأزمات-مستمرة-للحد-من-آثار-الأمطار-بالبحيرة

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالتعامل الفورى والجهود المبذولة وفرق العمل والأطقم والأجهزة وفرق التدخل التي تعمل وتواصل الليل بالنهار من أجل تخفيف الآثار الناجمة من حدة الأمطار الغزيرة اللتي تتعرض لها المحافظة بالتزامن مع موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الرعدية التي تشهدها المحافظة حاليا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مؤكدا انه فور التوقعات بسقوط الأمطار قامت المحافظة بنشر جميع الأطقم بالنقاط المعنية حيث انتشرت أكثر من ١٢٦٢ معده وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة و التى كانت على أهبة الإستعداد للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقري المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقاً للخطط الموضوعة مسبقاً.

يذكر أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وممثلي كافة الجهات المعنية.

على جانب أخر وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار رفع حالة الطوارئ لرفع تراكمات المياه والمراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياة بنطاق الشوارع ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مشددا على إتمام إستعداد محطات الصرف الزراعي، ومراجعة كفاءة جميع وحداتها والمرور على كافة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها .

جاء ذلك خلال رئاسته لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بحضور د نهال بلبع نائب المحافظ وم حازم الأشموني السكرتير العام لمتابعه أعمال رفع تراكمات المياه بكافه مدن ومراكز المحافظة وكذا مواجهة اي مشكلة تطرأ والتعامل الفورى معها وحلها بأسرع وقت.

وأكد محافظ البحيرة على الإنعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة لليوم الثالث على التوالي مع رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة

كما تم ومع اللحظات الأولى لسقوط الأمطار الدفع بجميع المعدات والأطقم بشوارع المراكز والمدن للتعامل الفورى في رفع تراكمات المياة .

محافظ البحيرة يوجه الوحدات المحلية بإستمرار حالة الطوارئ لرفع تراكمات مياة الأمطار

وشدد اللواء المحافظ على إستمرار الجاهزية التامة والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الإستجابة الفورية لأى مطالب للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار.

وكذا رفع درجة الإستعداد والالتزام بكافة التعليمات ، وإتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين.

يذكر أن اللواء المحافظ كان قد قرر مد تعطيل الدراسة غدا الاحد ٢١ نوفمبر بالمدارس والمعاهد الازهرية حرصا على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب