/662260/شاهد-محمد-صلاح-يقود-ليفربول-لهزيمة-أرسنال-برباعية

حقق ليفربول فوز كبير على نظيره أرسنال بنتيجة 4/0 على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم ليفربول لقاء قوي وكبير، واٍتطاع من خلاله أن يحسم اللقاء لصالحة بقيادة النجم المصري محمد صلاح الذي عاد للتهديف مرة أخرى.

وأفتتح ماني الهدف في الدقيقة 39 من مجريات الشوط الذي شهد سيطرة كبيرة من رفقاء محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني عزز جوتا بالهدف الثاني في الدقيقة 52، وجاء الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثالث في الدقيقة 73 بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني، ويؤكد مينامينو الفوز بالهدف الرابع في الدقيقة 77.

لينتهي اللقاء بفوز كبير وعريض من الريدز على أرسنال، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 25 في المركز الثاني، بينما يتوقف رصيد الجانرزعند النقطة رقم 20 بالمركز الخامس.

وجاء تشكيل ليفربول أمام أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

وسط الملعب: فابيينو، تياجو، تشامبرلين.

الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، ساديو ماني.

نتيجة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لصالح وست هام، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة سجل وست هام هدف التقدم الثاني، من خلال من هجمة مرتدة سرعة انطلق جارود بوين بالكرة من منتصف الملعب ثم مرر الكرة لفورنالس الذي انفرد بالحارس وسدد الكرة على يساره لداخل الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعون سجل وست هام الهدف الثالث من خلال جارود بوين ارسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية قابلها زوما من على القائم الثاني برأسية قوية مرت من فوق الحارس أليسون لداخل الشباك.

وعاد ديفوك أوريجي بالهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 83 من عمر المباراة ليقلص الفارق من خلال ديفوك أوريجي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء مع الدوران ثم سدد الكرة لتمر في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

أهداف المباراة

وعاد الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول بهدف التعادل في الدقيقة الـ 41 من عمر لمباراة من خلال ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء.