تعليم الجيزة توضح تفاصيل قرار تعليق الدراسة غدا

جدة - نرمين السيد - أكد مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن قرار تعليق الدراسة غدا بمدارس المحافظة نظرًا لسوء الأحوال الجوية يشمل الطلاب والمعلمين فى المدارس فقط، مع إلزام مديرى المدارس بالتواجد وتفقد المدرسة، وسرعة التعامل مع الأمطار فى الفناء والأسطح وعدم وجود أى أسلاك كهرباء مكشوفه مع إرسال تقرير بذلك.





وصرح "الجيار" بأنه بالنسبة للعاملين بديوان المديرية والإدارات التعليمية يوم عمل مع إلغاء جميع المأموريات والعمل بالمكاتب. وكان محافظ الجيزة أحمد راشد قد قرر تعليق الدراسة غدًا الأحد بمدارس المحافظة نظرًا لسوء الأحوال الجوية، فيما نشرت المحافظة معداتها فى الشوارع للتعامل الفورى مع أى هطول للأمطار قد تحدث خلال الأسبوع الحالى.

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