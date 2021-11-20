فيديو- إنجازات السيسى فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى

جدة - نرمين السيد - شهد قطاع التعليم العالى والبحث العلمى خلال الست سنوات الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى إنجازات متنوعة، حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة حكومية بزيادة 4 جامعات منذ 2014/2015، بالإضاف إلى 494 كلية ومعهدا بالجامعات الحكومية بزيادة 93 كلية منذ 2014/2015 و188 برنامجا جديدا فى تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل وعملية التنمية الوطنية، و35 جامعة خاصة وأهلية بزيادة 17 جامعة منذ 2014 / 2015.





كما شهد 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا فوق المتوسط و3 جامعات تكنولوجية جديدة بدأت الدراسة بها العام 2019 / 2020، وتم إدراج 4 جامعات فى تصنيف ليدن الهولندى و8 فى تصنيف times higher education البريطانى عام 2017. وشهد تصنيف التايمز البريطانى Times higher education زيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة إلى 12 جامعة فيما شهد تصنيف "شنجهاى" إدارج 16 جامعة مصرية فى مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالميا فى 54 تخصصا علميا، وشهد تصنيف US News العالمى للعام 2020 إدراج 14 جامعة مصرية، كما شهد تصنيف QS العالمى 2020 للمنطقة العربية إدراج 22 جامعة مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية، ما يؤكد زيادة تمثيل الجامعات المصرية هذا العام لتصل إلى 17.1% على مستوى تصنيف الجامعات. وإدراج 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية فى تصنيف التايمز البريطانى لتأثير الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2020، وضم 9 جامعات مصرية بقائمة الهيئات الأجنبية للمجلس الطبى الهندى. وارتفعت مرتبة مصر فى مؤشر المعرفة العالمى 17 مركزا عن 2018 ليصبح 28 من ضمن 136 فى عام 2019، واحتلت مصر المرتبة 38 فى مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 230 دولة على مستوى العالم، كما احتلت المرتبة 92 فى مؤشر الابتكار العالمى 2019، والمركز 94 من بين 140 فى مؤشر التنافسية العالمية، والمرتبة 11 عالميا فى النشر العلمى فى تحلية المياه والأولى إفريقيا والمرتبة 25 فى النانو تكنولوجى والثالثة إفريقيا فى الزراعة الذكية.

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