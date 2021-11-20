فيديو- الراديو 9090 يستعرض جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وكانت أجهزة وزارة الداخلية كثفت من جهودها وتواجدها فى الشوارع والميادين على مستوى الجمهورية وذلك تزامنا مع حالة الطقس السيئ والأمطار للقضاء على الزحام المرورى بالشوارع ومساعدة المواطنين بالتعاون مع مسؤولى الأحياء بالمحافظات.

ونشر الراديو 9090 عبر حسابه الرسمى على "فيسبوك" فيديو كشف ما بذله رجال الأمن والحماية المدنية والمرور من جهد لمواجهة ظروف الطقس السيئ التى تمر بها البلاد.

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يذكر أن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أكد أن ذروة موجة الطقس السيئ التى تضرب مناطق متفرقة من البلاد اليوم السبت، ستنكسر وتقل حدتها غدا الأحد.