فيديو.. جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة ظروف الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وكانت أجهزة وزارة الداخلية كثفت من جهودها وتواجدها فى الشوارع والميادين على مستوى الجمهورية وذلك تزامنا مع حالة الطقس السيئ والأمطار للقضاء على الزحام المرورى بالشوارع ومساعدة المواطنين بالتعاون مع مسؤولى الأحياء بالمحافظات.

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