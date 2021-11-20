عاجل.. تعليق الدراسة بشمال سيناء غدا لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، تعليق الدراسة فى المدارس والمعاهد الأزهرية غدا الأحد، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية والأمطار التى تشهدها مراكز ومدن المحافظة.





وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة حمزة رضوان، فى بيان مساء اليوم، أنه تقرر غلق جميع المدارس بالمحافظة غدا، نظرا للظروف المناخيه التى تمر بها البلاد.

من جانبه، أوضح رئيس الادراة المركزية للمنطقة الأزهرية بشمال سيناء الشيخ محسن أبو القاسم، أنه تقرر تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية بشمال سيناء غدا، وتكون الإجازة للطلاب والمعلمين بالمعاهد فقط، وذلك بناءً على تعليمات المحافظ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشهد محافظة شمال سيناء - ضمن عدد من محافظة الجمهورية - طقسًا سيئًا، حيث تتعرض مراكز ومدن المحافظة إلى سقوط أمطار غزيرة ومتقطعة على مدار اليوم وانخفاض كبير فى درجة الحرارة، مما أثر على مختلف مناحى الحياة بالمحافظة.