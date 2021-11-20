تعطيل الدراسة بالمدارس والمعاهد في شمال سيناء غدا لسوء الأحوال الجوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، عن تعطيل الدراسة بكافة المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة غدا الأحد ، لليوم الثاني على التوالي ،نظرا للظروف الجوية التي تمر بها المحافظة .

وقال حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، أنه تقرر تعطيل الدراسة بكافة المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة نظرا للظروف والتغيرات المناخية، وحفاظا على أرواح الطلبة والمعلمين .

وتشهد محافظة شمال سيناء منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الخميس الماضي موجة من الأحوال الجوية ، وهطول الأمطار بغزارة على كافة الانحاء ، ما أسفر عن إغلاق كلي وجزئي لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينتي العريش والشيخ زويد شرقي المحافظة.

وتابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ، السبت ، عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من شوارع وميادين مدينة العريش، حيث قام المحافظ يرافقه العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مدينة العريش، بتفقد تصريف المياه من الشوارع بجانب تفقد محطة الصرف الصحي بالعريش.

وقال محافظ شمال سيناء، أن مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين، وتسليك بالوعات تصريفها وسحب وتصريف المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة علي مستوي المحافظة عن طريق سيارات شفط المياه.

وأشاد المحافظ بالطواقم الفنية والعاملين الذين يقومون بعمليات تصريف المياه من الشوارع تحت الظروف الجوية الصعبة، لتسيير حركة المرور والسيارات بالشوارع،موجهًا الشكر الي جميع الجهات المعاونة مثل قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء والمرور والحماية المدنية والعاملين بغرف العمليات علي الجهود المبذولة خلال فترات تساقط الأمطار.

وأعلن المحافظ عن استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، مؤكدًا علي استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.

وتشهد محافظة شمال سيناء ضمن عدد من محافظة الجمهورية طقسًا سيئًا، حيث تتعرض مدن المحافظة إلى سقوط أمطار غزيرة ومتقطعة على مدار اليوم وانخفاض في درجة الحرارة ما أثر على مختلف مناحي الحياة بالمحافظة.