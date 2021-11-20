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اشتعلت النيران في إحدى السيارات على الطريق الدائرى قبل وصلة المريوطية، ما أدى إلى تعطل حركة السير، وذلك على الرغم من الأجواء المطيرة.
وبحسب شهود عيان فإن عددا من المارة وبعض خدمات الطريق، يحاولون إطفاء النار في السيارة وإعادة الطريق للحركة مرة أخرى، فيما تم استدعاء قوات الإطفاء للسيطرة على الموقف.
ولم يعرف هل تم إنقاذ من في السيارة من عدمه حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشتعال سيارة على الدائري يوقف حركة المرور قبل المريوطية.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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