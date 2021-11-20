اشتعال سيارة على الدائري يوقف حركة المرور قبل المريوطية.. صور

اشتعلت النيران في إحدى السيارات على الطريق الدائرى قبل وصلة المريوطية، ما أدى إلى تعطل حركة السير، وذلك على الرغم من الأجواء المطيرة.

وبحسب شهود عيان فإن عددا من المارة وبعض خدمات الطريق، يحاولون إطفاء النار في السيارة وإعادة الطريق للحركة مرة أخرى، فيما تم استدعاء قوات الإطفاء للسيطرة على الموقف.

ولم يعرف هل تم إنقاذ من في السيارة من عدمه حتى الآن.