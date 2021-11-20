حصاد العدد الرابع من موقع التنسيقية للمقالات.. "الإعلام والبرلمان" و"الدبلوماسية الشبابية" و"سيادة القانون" أبرز الموضوعات

انفوجرافات تقدم معلومات متنوعة جائزة نوبل وتقسيمات البرلمان المصري



نشر موقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمقالات اليوم، الأربعاء، عدة مقالات. وجاء المقال الافتتاحي للموقع بعنوان: "من يصنع السلام حقًا؟" بقلم د.أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، تحدث فيه عن جائزة "نوبل" للسلام، وكيف أن كثير ممن فازوا بها لم يكونوا من صناع السلام، وقال إنه لو كانت قواعد الجائزة تُمنح وفق مقاييس عادلة، لاستحقت "مصر 30 يونيو" الجائزة عن جدارة واستحقاق.

وعن القانون وأهمية تعليمه ومن ثم احترامه، كتبت الكاتبة "دينا المقدم"، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقالًا بعنوان: "التوعية القانونية والجمهورية الجديدة"، قالت فيه إنه لا يمكن أن نترك المواطن جاهلًا بالقانون ونطالبه في الوقت ذاته باحترامه والاستجابة لتنفيذه. ولذلك فإن التوعية القانونية أصبحت ضرورة مُلحة عبر تبسيط القوانين للمواطن العادي لكي يتعرف على القانون وبالتالي يحترمه.

أما الكاتب الصحفي "وليد عتلم" فقد كتب مقالًا بعنوان: "الإعلام والبرلمان، تكامل تفرضه التحديات". أشاد فيه بدور البرلمان الحالي بغرفتيه، النواب والشيوخ، في ظل إدارة متزنة لهيئات مكاتب المجلسين، وكيف أن الأداء الهادئ لكلا الرئيسين انعكس على العلاقة مع الإعلام فأصبحت أكثر هدوءً وفاعلية.

وتحت عنوان: "الدبلوماسية الشبابية وتنسيقية الشباب"، كتب شريف الرفاعي شريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ذاكرًا عددًا من النجاحات التي حققتها التنسيقية على المستوى الدولي، قائلًا إن التنسيقية استطاعت، في إطار ممارستها للدبلوماسية الشبابية، أن تحظى بالإشادة من مؤسسات دولتي الصين ونيوزيلاندا بأقصى الشرق، وصولًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأقصى الغرب، بما يعكس انفتاح وتطلعات الشباب.

على مواقع التواصل الاجتماعي كانت للصفحة الرسمية لموقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع "فيسبوك"، حضورًا مميزًا، حيث نشرت بجانب مقالات الرأي، عددًا من الأنفوجرافات التي تتقاطع مع موضوعات تلك المقالات، مثل: أنفوجراف يستعرض اسماء من رفضوا جائزة نوبل، وأسباب ذلك، وآخر يقدم معلومات عن الفارق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وكذلك انفوجراف يستعرض تقسيمات أعضاء البرلمان المصري بغرفتيه، الشيوخ والنواب.

= روابط ذات صلة:

موقع التنسيقية الالكتروني لمقالات الرأي:

الصفحة الرسمية لموقع التنسيقية على "فيسبوك":

مقالات اليوم:

• وليد عتلم يكتب: الإعلام والبرلمان تكامل تفرضه التحديات: https://bit.ly/3HDCItT

• دينا المقدم تكتب: التوعية القانونية والجمهورية الجديدة: https://bit.ly/30FrAMb