انت الان تتابع تفاصيل خبر تويوتا بيلتا 2022 لأول مرة في الأسواق المصرية بأسعار تنافسية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - لأول مرة في مصر أعلنت شركة تويوتا ايجيبت عن نزول سيارة تويوتا بيلتا إصدار 2022 في الأسواق المصرية بصورة رسمية، فهي تحمل العلامة التجارية تويوتا بالرغم من أن أصلها سوزوكي، إليكم أهم مواصفات السيارة وأسعارها.

سيارة تويوتا بيلتا 2022

قبل التعرف على مواصفات السيارة، نريد التنويه بأنها سيارة سيدان أي أن منشأها الأصلي في اليابان ويتم تصنيعها في الهند، ولكنها ذو أصل سوزوكي، وصلت إلي جمهورية مصر العربية بحيث تحل محل سيارة تويوتا ياريس، وهناك توقعات بأن سيارة تويوتا بيلتا ستنافس سيارات كثيرة مثل هيونداي النترا اتش دي، وMG 5، ونيسان سنترا، وفيات تيبو، وبيجو 301.

مواصفات تويوتا بيلتا 2022

السيارة تأتي بتصميم من الخارج يميل كثيرًا إلى الاقتصادية ولكن لا يمكننا القول أنه عصري بدرجة كبيرة، فضلاً عن تصميم داخلي يعد اقتصاديًا من الدرجة الأولى ، فهذه السيارة يتم تقديمها في جمهورية مصر العربية على درجتين من الفئات، وهما مشتركتان بنفس درجة الأمان والتجهيزات مع سوزوكي سياز، ومن أهم مواصفاتها التي تتشابه بها مع سوزوكي ما يلي:

تملك تويوتا بيلتا 4 سلندر 1.5 لتر من التنفس الطبيعي.

تمتلك قوة 103 حصان

السعة التخزينية للبنزين 43 لتر.

تعمل لعزم دوران 138 نيوتن لكل متر.

تمتاز بجر أمامي للعجلات.

من ضمن مواصفاتها؛ فتيس أوتوماتيك ذو 4 نقلات.

في حين أن السعة الخلفية للشنطة تقدر 478 لتر.

في حين أن نظام السيارة الأمامي من ماكفيرسون سترات، أما الخلفي فهو من تورشن بيم.

تجهيزات تويوتا بيلتا 9

تأتي السيارة بالكثير من التجهيزات والتي من أهمها جنوط 16 أو 15 بوصة في الفئة العليا فضلاً عن الكشافات الأمامية الممتلئة بالهالوجين لدى الفئة الأولى بالإضافة إلى:

كشافات LED سواء في الجهة الأمامية أو الخلفية، مما يجعلها تمتاز بإضاءة نهارية وكشافات من الضباب LED في الفئة العليا منها.

أول فئة منها جاءت بريموت كنترول، وكذلك مخرج للتكييف من الناحية الخلفية، ونوافذ كهربية، وحامل أكواب.

وبالنسبة للفئة العليا فجاءت بزر إيقاف وتشغيل للمحرك، وشاشة 7 بوصة مدعومة Apple Car Play و Android Auto، إلى جانب مثبت سرعة، وشاشة عدادات Digital، وطارة Multi-Function مصنوعة من الجلد، وتكييف اوتوماتيك، ومقاعد مصنوعة من الجلد، مرايات ضم من الكهرباء، ومفتاح بصمة.

أما بالنسبة لدرجة الأمان في السيارة، فهو واحد في كلاً من الفئتين بوسادتين هوائية فضلاً عن ABS و EBD، ونظام ISOFIX كي يتم تثبيت مقاعد الأطفال، ونظام لحماية ضد السرقة.

أسعار تويوتا بيلتا 2022

سيارة بيلتا نزلت في الأسواق المصرية بنوعين من التجهيزات كما سبق وصرحنا في الفقرة السابقة مع ضمان لمدة 5 سنوات: