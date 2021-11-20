رسميا تعطيل الدراسة في 10 محافظات بسبب موجة الطقس السيء

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محمد سياف - ابو ظبي - بسبب موجة الطقس السيء الذي تتعرض له مصر اعتباراً من يوم أمس السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، وبسبب كميات الأمطار الغزيرة التي سقطت على أغلب محافظات الجمهورية والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية في البيان الصادر منها والذي تضمن تحديد مناطق سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على عدد من محافظات الجمهورية والتي تضمنت محافظات الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ومطروح وحتى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، فقد أعلنت عدد من المحافظات تعطيل الدراسة بها ليوم الأحد 21 نوفمبر 2021.

رسميا تعطيل الدراسة في هذه المحافظات بسبب موجة الطقس السيء

تعد محافظة الاسكندرية من أولي المحافظات التي تقرر تعطيل الدراسة بها بسبب ما تشهده محافظة الاسكندرية من سقوط أمطار غزيرة هناك، وتبع محافظة الإسكندرية في تعطيل الدراسة بها كلاً من محافظات البحيرة وكفر الشيخ، والمنوفية والقليوبية ومرسى مطروح والقاهرة والجيزة ، ودمياط، الدقهلية، حيث أتخذ كل محافظ في هذه المحافظات قراراً بتعطيل الدراسة بها وذلك بسبب ما تتعرض له هذه المحافظات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية أدت إلى غرق الشوارع بها، وحفاظاً على حياة الطلاب فقد تقرر تعطيل الدراسة في نطاق تلك المحافظات يوم غداً الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، وذلك وفقاً للتفويض الممنوح لكل محافظ من قبل مجلس الوزراء ، بشأن تقدير تعطيل الدراسة في محافظته بسبب موجة الطقس السيىء الذي تتعرض له المحافظة، على أن يتم استئناف الدراسة بعد يوم غداً الاثنين الموافق 22 نوفمبر 2021.

حيث أعلنت هيئة الارصاد الجوية بأنه من المتوقع حدوث تحسن نسبي في الأحوال الجوية خلال يوم الأحد الموافق 21/11/2021، حيث تبدأ عملية هطول الامطار الغزيرة والرعدية في بعض الأحيان في الانحسار شيئاً فشيئاً على عدد من محافظات الجمهورية والتي تم الاعلان عن سقوط الأمطار الغزيرة بها خلال طقس السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، حيث تبدأ فرصة سقوط الامطار في الانعدام، لتعود الأحوال الجوية كما كانت قبل حلول هذه الموجة من الطقس السىء.

وتقوم العديد من المحافظات الآن والتي سقطت فيها الأمطار بكميات كبيرة بإزالة كافة الاثار السلبية الناتجة عن سقوط الأمطار، حيث قامت بنشر معدات شفط الأمطار في كافة الطرق والمحاور من أجل رفع الكميات الكبيرة من مياه الأمطار من الطرق والشوارع خاصة الرئيسية منها من أجل تسيير حياة المواطنين بهذه المحافظات.