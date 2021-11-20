/662261/فيوتشر-الطموح-الناجح-داخل-الدوري-المصري

يقدم فريق فيوتشر أداء مميز منذ بداية الموسم، كما أحدث طفرة كبيرة في منافسات الدوري المصري ذلك الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث ظهر فيوتشر بشكل مختلف عن باقي الفرق، وولد كبيراً الفريق الذي صعد حديثاً للدوري المصري الممتاز، ونجح في ضم العديد من اللاعبين المميزين الذين قادوا الفريق في الموسم الحالي بشكل أكثر من رائع.

دورعلي ماهر

ولا نغفل دور علي ماهر المدير الفني للفريق الذي حصل على أفضل مدرب هذا الأسبوع، بعدما نجح في الفوزعلى الشرقية للدخان برباعية مقابل هدف، ويظل علي ماهر مدرب من المدربين الكبار الذين حققوا نتائج جيده مع أكثر من فريق قام بتدريبهم.

فهنا تظهر الخلطة السرية مدرب مميز مع إدارة تخطط بشكل ناجح ومرتب، بجانب شراء أفضل اللاعبين في كل المراكز جعلهم يصنفون بين كبار الدوري المصري، وأصبحوا محل تهديد للفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك.

تصدير لاعبين لمنتخب مصر

ونجح فيوتشر أن يصدر أكثر من لاعب لمنتخب مصر وذلك دليل على نجاح التجربة المميزه، حيث تم ضم أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد لقائمة منتخب مصر في كاس العرب.

فيوتشر أعاد لاعبين للحياة الكروية مرة أخرى

ونجح فيوتشر لعودة بعض اللاعبين للحياة مرة أخرى بعد تراجع مستواهم في المواسم الماضية، حيث أعاد مروان محسن للحاية الكروية مرة أخرى وأصبح متألق بشكل كبير وساهم مع الفريق بالعديد من الأهداف، كما تألق أحمد رفعت وعمر كمال وأصبحوا من أفضل الأجنحة داخل مصر لما يقدموه من أداء رائع.

وأعاد جنش أكتشاف نفسه مرة أخرى بعدما حدثت أزمات عديدة له في الزمالك بالفترة الأخيرة، ليصبح أحد أفضل الحراس داخل مصر، كل هؤلاء اللاعبين بجانب مدرب مميز وإدارة محترفة فسيكون هذا لصالح الكرة المصرية أن ينافس فريق ثالث الأهلي والزمالك بإمكانيات أقل من القطبين.

فيوتشر يفوز على إيسترن كومباني برباعية مقابل هدف

تفوق نادي فيوتشر على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 4/1 على ستاد بترو سبورت، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح الأهداف عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 5، ثم عزز غنام محمد بالهدف الثاني في الدقيقة 16، ليحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، لينتهي مجريات الشوط الأول بتقدم كبير لفيوتشر وسط أداء أكثر من رائع من لاعبوا الفريق.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبي الشرقية للدخان أن يعودوا في النتيجة وحاولوا عدة محاولات حتى أحرزوا هدف في الدقيقة 80 عن طريق محمد حسان، ولكن شكل فيوتشر خطورة كبيرة جداً من خلال الهجمات المرتدة للفريق، ونجح أحمد رفعت أن يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 4+90 بعد تمريرة رائعة من أيمن الصفاقسي.