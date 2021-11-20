/662262/نجاح-باهر-رغم-التحديات-انجازات-الرئيس-السيسي-في-قطاع-التعليم-والبحث-العلمي

شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال الست سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي انجازات متنوعة، حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية ٢٧ جامعة حكومية بزيادة ٤ جامعات منذ عام " 2014 - 2015" و٤٩٤ كلية ومعهدا بالجامعات الحكومية بزيادة ٩٣ كلية منذ ٢٠١٤ - ٢٠١٥ .

دوت الخليج

كما تم عمل ١٨٨ برنامجا جديدا في تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل وعملية التنية الوطنية ، و٣٥ جامعة خاصة وأهلية لزيادة ١٧ جامعة منذ عام ٢٠١٤ ٢٠١٥ ، و٨ كليات تكنولوجية تضم ٤٥ معهدا فنيا فوق متوسط وعدد ٣ جامعات تكنولوجية جديدة بدأت الدراسة بها العام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.

ارتفاع تصنيفات عدد من الجامعات المصرية

وتم ادراج ٤ جامعات في تصنيف ليدن الهولندي و٨ في تصنيف times higher education البريطاني عام ٢٠١٧ ، وشهد تصنيف التايمز البريطاني times higher education زيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة الى ١٢ جامعة.

كما شهد تصنيف شنغهاي، إدراج 16 جامعة مصرية في مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالميا في 54 تخصصا علميا، فيما شهد تصنيف usnes، العالمي لعام 2020، إدراج 14 جامعة مصرية، بينما شهد تصنيف qs العالمي 2020 للمنطقة العربية إدراج 22 جامعة مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية، مما يؤكد زيادة تمثيل الجامعات المصرية هذا العام لتصل إلى 17.1% على مستوى تصنيف الجامعات، بالإضافة إلى إدراج 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية في تصنيف التايمز البريطاني لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2020.

نجاحات مستمرة للجامعات المصرية

وأكملت الجامعات المصرية تحقيق نجاحاتها، بتواجد 9 جامعات مصرية بقائمة الهيئات الأجنبية للمجلس الطبي الهندي، بينما ارتفعت مرتبة مصر في مؤشر المعرفة العالمي 17 مركزا عن 2018 ليبح 28 من ضمن 136 دولة في عام 2019 . واحتلت مر المرتبة 38 في مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 230 دولة على مستوى العالم، كما احتلت المرتبة 92 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، بالإضافة إلى احتلالها المركز 94 من بين 140 بمؤشر التنافسية العالمية.

وحققت مصر المرتبة الـ 11 عالميا في النشر العلمي في تحلية المياه والأولى إفريقيا والمرتبة 25 في النانو تكنولوجي والثالثة إفريقيا في الزراعة الذكية.