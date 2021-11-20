/662263/عمرو-أديب-تعطيل-الدراسة-بالمحافظات-ليس-له-علاقة-بطلاب-الجامعات

تسائل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عن قرارات تعطيل الدراسة، الذي أصدره عدد من المحافظات بعد سوء الأحوال الجوية داخل مصر، والتي شهدت أمطار ورياح غزيرة غير متوقعة.

دوت الخليج يرصد حقيقة إيقاف الدراسة على طلاب الجامعات

وقال عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية”، المذاع عبر قناة mbc مصر: “إيقاف الدراسة بالجامعة ليس له علاقة بقرارت المحافظين، فوزير التعليم العالي وضع لكل رئيس جامعة حق التصرف بهذه القرارت وفقا لما يراه مناسبا”.

محافظات مصرية تعلن تعطيل الدراسة غدا

هذا وأعلن خالد عبد العال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة غدا الاحد، ويأتي ذلك لسوء الأحوال الجوية، وحفاظا على سلامة الطلاب من أي خطر قد يتسبب فيه سقوط الامطار.

وأعلن أيضا اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة غدا الاحد، لنفس السبب أيضا، وهو سوء الأحوال الجوية، والحقاظ على سلامة الطلاب.

فيما قررت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض أمس ، تعطيل الدراسة يومى السبت والأحد المقبلين بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ ، كما تم تعطيل الدراسة أيضا بمحافظات كفر الشيخ والإسكندرية ومطروح والبحيرة السبت المقبل لسوء الأحوال الجوية.

أتى ذلك بعد أن أصدرت هيئة الأرصاد الجوية فى تقارير صادرة عنها أنه من المتوقع تعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول امطار غزيرة، وبناء عليه أصدرت "المحافظ" هذا القرار والذى يشمل تعطيل الدراسة لطلاب المدارس والمعلمين.

طقس يوم الجمعة

شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5- 7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة، كما أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة 30% تقريبا.

واعتبارا من السبت المقبل تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون هناك حالة من سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3-4 درجات على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.