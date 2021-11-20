فيديو -محافظ الجيزة : باقون فى الشارع لحين رفع آثار الأمطار

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء اليوم، جولة ميدانية بعدد من الأحياء لمتابعة مجهودات شفط مياه الأمطار من المحاور والشوارع الرئيسية وتسيير الحركة المرورية شملت أحياء العمرانية والهرم وجنوب الجيزة والدقى والعجوزة وبولاق الدكرور.





وقاد محافظ الجيزة مجهودات شفط مياه الأمطار بمحيط جامعة القاهرة، وشوارع التحرير والنيل، والتحرير، والسودان وعاين على الطبيعة الحالة العامة لتلك المحاور. وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل عملها على مدار اليوم وتتخذ كل الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين، وأكد على رؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولى شركة المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتواجد الميدانى ومتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول. وبعث محافظ الجيزة برسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدا على التواجد الميدانى بالشارع لحين رفع مياه الأمطار كافة وتحسن الأحوال الجوية. ولفت إلى أنه تم الدفع بـ 4 شفاطات بكل حى ومركز، و16 شفاطًا للهيئة العامة للنظافة، و85 شفاطًا من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعربتين مجهزة لمواجة السيول بالصف وأطفيح، و10 ماكينات كيبوتا على عربات صغيرة للتحرك بالمناطق والبؤر الساخنة وبدالين ديزل بطريق إسكندرية الصحراوى مع زيادة الأعداد وتنوع خطط نشر المعدات وفقا لمستويات الأمطار.

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