الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الغد وتوجه رسالة إلى المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، أن موجة الطقس السيء مستمرة فى الغد لكنها أقل كثافة فى سقوط الأمطار مقارنة باليوم وأقل حدة فى نفس الوقت.





وكشف فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON" أن الامطار غدًا ستكون متوسطة الكثافة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتكون خفيفة فى جنوب الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد مع استمرار فرصة سقوط الأمطار مابين خفيفة إلى متوسط على شمال ووسط سيناء خاصة فى المرتفعات الجبلية من الممكن أن تحدث تجمعات متوسطة من المياه والسيول وستكون تحت السيطرة.

وأشار إلى أن موجة عدم الاستقرار ستنتهى الاثنين، متابعًا : عودة للاستقرار مرة أخرى ولكن درجات الحرارة سوف تستمر فى الانخفاض خلال الأيام القادمة بالأخص فى الساعات المتأخرة من الليل، داعيًا المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة القادمة، قائلًا: "من الضرورى اللجوء التدريجى للملابس الشتوية".

حول العاصفة الترابية التى ظهرت بشكل لافت مع موجة سقوط الأمطار اليوم بالأخص التى ظهرت فى العياط جنوب الجيزة بشكل أثار الجدل على السوشيال ميديا، قال شاهين: "طبيعى مع السحب الرعدية المصاحبة للأمطار حيث أن السحب الرعدية بطبيعتها تكون قاعدتها أرضية بما يصاحبها من تيارات هوائية قوية".