حماية المستهلك يستدعى ممثل فودافون للتحقيق فى سياسة خدمة العملاء بالشركة

جدة - نرمين السيد - كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تداولوا أمس الجمعة، مقطع فيديو لاشتباك بالأيدى داخل أحد فروع فودافون مصر.

وعلقت الشركة، بأن ما حدث هو مشادة بين الطرفين وتطاول بالأيدى، وتم تحرير محضر والتصالح ما بين الأطراف والاعتذار بين الجانبين.

وأوضحت أنها اتخذت الإجراءات اللازمة، لا سيما وأنها لا تقبل بأى تجاوز فى حق العملاء تحت أى ظرف، مؤكدة أنه جارى التحقيق فى الواقعة لاتخاذ إجراءات حاسمة.