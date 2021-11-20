المشاط تلتقى مؤسس مجموعة أوراسيا خلال مشاركتها بمنتدى بلومبرج

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إيان بريمر، مؤسس ورئيس مجموعة أوراسيا Eurasia Group، وأحد أبرز المفكرين السياسيين فى أمريكا المعنيين بالسياسة الخارجية، والمخاطر العالمية، وشئون الدول فى طور الانتقال السياسى، كما أنه محرر الشؤون الدولية فى مجلة تايمز، وذلك خلال مشاركتها فى فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة الذى عقد بسنغافورة خلال الفترة من 16-19 نوفمبر الجارى.





وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولى، سبل التعاون مع مجموعة أوراسيا، التى تعمل على مساعدة المستثمرين وصناع القرار فى مجال الأعمال على فهم المخاطر المحيطة بالاستثمارات، وفتح آفاق الفرص الاستثمارية فى الأسواق الخارجية الناشئة والمتقدمة، فضلا عن تقديم استشارات إدارة الأعمال والشراكات الاستثمارية.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولى، محاور الإصلاح الاقتصادى الذى قامت الدولة بتنفيذه خلال السبع سنوات الماضية والذى انعكس على دعم جهود تحقيق التنمية فى العديد من المجالات وتحقيق طفرة فى البنية التحتية للدولة لاسيما فى مشروعات الطرق والنقل والطاقة المتجددة والمياه، موضحة أن الحكومة تمضى قدما فى الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف تحقيق العديد من المحاور من بينها إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

وأشارت "المشاط"، إلى مساهمة القطاع الخاص المصرى فى تنفيذ المشروعات القومية فى مجال الطاقة المتجددة لاسيما عقب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى القطاع، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، وغيرها من القطاعات، مؤكدة أن القطاع الخاص سيكون له دور قوى فى دعم جهود الدولة للتحول الأخضر وتنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع فى المشروعات صديقة البيئة، فضلا عن تحقيق التكامل الإقليمى مع قارة أفريقيا والمنطقة العربية فى مشروعات الطاقة والنقل.

يشار إلى أن مجموعة أوراسيا تأسست عام 1998، لمساعدة ودعم المستثمرين فى اتخاذ القرار فى مجال الأعمال وإتاحة الفرص فى الأسواق الخارجية، وتمتلك مكاتب وفروع فى أربع قارات على مستوى العالم، وتركز على مجالات الاستثمار والاعمال فى البلدان المتقدمة والنامية.

وشارك بريمر، فى فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى الذى نظمته وزارة التعاون الدولى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى يومى 8 و9 سبتمبر الماضى، حيث كان أحد المتحدين المشاركين عبر الفيديو فى جلسة التحديات المناخية.

وتشارك «المشاط»، فى منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذى يهدف إلى مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وبحث خلق رؤى مشتركة لتجاوز التحديات التى تواجه الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حد سواء، ومناقشة التزام العالم بالحد من آثار التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم للدول الناشئة لمواجهتها، وذلك بمشاركة أكثر من 750 من قادة الاقتصاد وصانعى السياسات والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال، من بينهم نائب الرئيس الصينى، السيد وانج كيشان، وجينا رايموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، وجان كيم يونج، وزيرة التجارة والصناعة بسنغافورة، وأوزيل نداجيجيمينا، وزير المالية والتخطيط الرواندى، والدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وجين ليكون، رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، ومايكل بلومبرج، الاقتصادى الأمريكى ومؤسس بلومبرج.

وكانت وزيرة التعاون الدولى، قد شاركت فى قمة بلومبرج للاقتصاديات الجديدة خلال العام الماضى، والتى عقدت افتراضيا، وخلال المنتدى اختارت بلومبرج جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للاقتصاديات الصاعدة فى المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التى تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.