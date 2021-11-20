أمطار خفيفة على السويس.. والمحافظ يوجه برفع درجة الاستعداد بالأحياء

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر مسؤول بهيئة موانئ البحر الأحمر، إن حركة تداول البضائع والحاويات داخل موانئ بورتوفيق والأدبية والسخنة تسير بشكل منتظم، ولم تتأثر حركة الملاحة بموجة الطقس إذ أن الأمطار التى سقطت على أجزاء من المدينة لم تصل للحد الذى يحجب الرؤية الأفقية عند مناطق الغاطس وانتظار السفن أو على الأرصفة.
وتابع المصدر، إن سرعة الرياح تراوحت بين 17 إلى 20 عقده بحرية، ولم تصل للحد الذى يشكل خطورة على الملاحة داخل السويس، إذ يختلف تأثير سرعة الرياح من منطقة لأخرى حسب الطبيعة الجغرافية ووجود الجبال.
ووجه محافظ السويس عبدالمجيد صقر، برفع درجة الاستعداد بالأحياء والتنسيق مع الشركة القابضة للصرف الصحى ووضع سيارات الكسح تحت الطلب لسحب أية تجمعات لمياه الأمطار من الضواحى السكنية والشوارع الرئيسية بالمدينة فور تجمعها.
كما وجه بإعادة تطهير "شناشين" الأمطار، والتى جرى تنفيذها قبل عام على الطرق الرئيسية داخل المدينة للحد من تجمعات المياه.
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