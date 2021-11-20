محافظ الغربية يتابع ميدانيا كسح مياه الأمطار من الشوارع

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، مساء اليوم السبت، أعمال كسح وشفط مياه الأمطار من شوارع المحافظة عقب تعرضها لموجة من الأمطار المتوسطة، بعدما جرى الاستعداد لها مسبقا من قبل المراكز والأحياء، تجنبا لتراكم المياه بالشوارع والأنفاق.





بدأت الجولة بتفقد شوارع مدينة طنطا بداية من شارع البحر، النحاس، المديرية، الجلاء والطريق السريع بداية من كمين دفرة وحتى مدخل كفر الزيات، حيث تابع خلال الجولة أعمال سحب مياه الأمطار من شارع الجلاء وخاصة فى الأماكن المحيطة بالمدارس، كما تابع المحافظ خلو نفقى سعد زغلول والقرشى من مياه الأمطار.

وتابع المحافظ جولته بتفقد شوارع مدينة كفر الزيات، للاطمئنان على رفع تراكمات المياه بشوارع الجيش، المطافى، السينما القديمة، الكورنيش، كما اطمأن المحافظ على عدم تراكم مياه الأمطار بنفق الجزيرة ونفق الدلجمون.

واختتمت الجولة بتفقد شوارع مدينة المحلة الكبرى، حيث تابع المحافظ جهود حى أول وثانى المحلة فى رفع تجمعات مياه الأمطار من خلال معدات مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وكان محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى قد قرر - فى وقت سابق - رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ طبقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تابع المحافظ أماكن تمركز سيارات الأحياء والمدن وكذلك سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى الأماكن المتفق عليها طبقا للاجتماعات التنسيقية استعدادا لسقوط الأمطار.