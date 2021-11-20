قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه منذ إخطار الوزارة بأن هناك حالة من الطقس السيئ ستضرب البلاد، تم رفع حالة الطوارئ فى المستشفيات والتأكد من مخزون الدم والأدوية اللازمة، وإلغاء كافة الإجازات الاختيارية، مشدداً على أنه من الناحية الصحية لم يرد إلى الوزارة ولم نرصد أية حوادث بسبب تقلبات الأحوال الجوية بشكل مباشر.
وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن غرفة الأزمات منعقدة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس السيئ والتواصل قائم مع كافة المديريات الصحية والجهات المعنية.
وأكد "عبد الغفار"، أنه تم توفير الأدوية اللازمة والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، استعداداً لحالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن غرفة الأزمات منعقدة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس مساء الأمس، وعلى تواصل دائم مع المديريات، وغرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة.
وناشدت وزارة الصحة والسكان، مجددا جميع المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لموجة التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد، كما ناشدت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتزام المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: إلغاء إجازات الأطقم الطبية بالمستشفيات بسبب الطقس السيئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.