شاهد إنجازات الرئيس السيسى فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى (فيديو)

شهد قطاع التعليم والبحث العلمي خلال الست سنوات الماضية من حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنجازات متنوعه.. بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعه حكومية بزيادة 4 جامعات منذ عام 2014/2015

494 كلية ومعهدا بالجامعات الحكومية بزيادة 93 كلية منذ 2014/2015

188 برنامجا جديدا في تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل وعمليه التنمية الوطنية

35 جامعه خاصه وأهلية بزيادة 17 جامعه منذ 2014/2015

8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا فوق متوسط، و3 جامعات تكنولوجية جديده بدأت الدراسة بها العام الدراسي 2019/2020

تم أدراج 4 جامعات في تصنيف ليدن الهولندي و 8 في تصنيف time higher education البريطاني عام 2017

شهد تصنيف التايمز البريطاني time higher education زيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة الى 12 جامعة

شهد تصنيف "شنغهاى "إدراج 16 جامعة مصرية في مراكز متقدمة ضمن اعلى 500 جامعة عالميا في 54 تخصص علمي

شهد تصنيف us news العالمى للعام 2020 أدراج 14 جامعة مصرية.

شهد تصنيف qs العالمى 2020للمنطقه العربية أدراج 22 جامعه مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية

مما يؤكد زيادة تمثيل الجامعات المصرية هذا العام لتصل الى 17.1% على مستوى تصنيف الجامعات.

إدراج 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية في تصنيف التايمز البريطاني لتأثير الجامعات في تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2020.

ضم 9 جامعات مصرية بقائمه الهيئات الأجنبية للمجلس الطبي الهندى .

ارتفعت مرتبه مصر في مؤشر المعرفة العالمى 17 مركزا عن 2018 ليصبح 28 من ضمن 126 دولة عام 2019.

احتلت مصر المرتبة 38 في مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 230 دولة على مستوى العالم .

احتلت مصر المركز 94 من بين 140 في مؤشر التنافسية العالمية .

احتلت مصر عالميا المرتبة 11 في النشر العلمى في تحليه المياه و الأولى افريقيا و المرتبه 25 في النانو تكنولوجى و الثالثة إفريقيا في الزراعة الذكية .

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