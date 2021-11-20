انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور عروض كارفور بلاك فرايداي Carrefour Black Friday على الشاشات والموبايلات والأجهزة الكهربائية بخصومات تتخطى 50% والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور بلاك فراي داي هي الأقوى هذا الشهر، حيث لم تكف كارفور عن تقديم الخصومات والتخفيضات على كافة المنتجات والسلع الغذائية لشهر نوفمبر من عام 2021، بمناسبة Carrefour Black Friday, وبخصومات تزيد عن 50% على بعض الشاشات والموبايلات والمفروشات والأجهزة الكهربائية والبطاطين والبوتاجازات ومبردات المياه ومكانيات القهوة والمكانس الكهربائية كل هذه السلع والأدوات لا يمكن أن يعمل أي منزل عصري من دون اقتناء أي منها، لذا ولأنها تسعى دائمًا على راحة عملائها فقد أقامت فروع كثيرة في كل محافظات العمل لتسهيل إجراءات السفر ومشقاته، وبالتالي يمكن لأي مواطن مصري شراء احتياجاته بسهولة ويسر.

عروض كارفور على الشاشات

ومن ضمن العروض الجذابة التي تقدمها كارفور؛ عروض الشاشات وإليكم البعض منها:

تليفزيون شارب؛ أندرويد LED، 55 بوصة، يتضمن ريسيفر مدمج، بسعر 8.999 جنية مصري بدلاً 2.799.

تليفزيون توشيبا؛ سمارت، فائق الدقة، 55 بوصة، بسعر 7.399 جنية مصري بدلاً من 9.399.

تليفزيون سامسونج؛ 43 بوصة، سمارت، فائق الدقة، K 4، بسعر 6.999 جنية مصري بدلاً من 7.599.

تليفزيون سوني؛ 50 بوصة، سمارت، عالي الوضوح، مدمج ريسيفر داخلي، وبسعر 7.599 جنية مصري بدلاً من 8.899.

تليفزيون أل جي 43؛ سمارت، K 4، الترا HD، بريسيفر مدمج وبسعر 6.949 جنية مصري بدلاً من 7.599.

عروض كارفور على مبردات المياه

أما بالنسبة لعروض كارفور الخاصة بمبردات المياه، فهي كالتالي:

مبرد مياه من جاك؛ لون أبيض، 14 لتر، بسعر 1.399 جنية مصري.

مبرد مياه كولدير مرافق لثلاجة وبسعر لا يقبل المنافسة 2.749 جنية مصري.

مبرد مياه تربو كوول بسعر 2.249 جنية مصري.

عروض Carrefour على الكبة والخلاط

في حين أن عروض كارفور على الخلاطات والكبة؛ فجاءت على هذا النحو:

خلاط يدوي براون مالتي كويك؛ بلون أسود، وبسرعة 1000 وات، وبسعر 2.429 جنية مصري.

خلاط يدوي مولينيكس بلون أحمر، وبسرعة 1000 واط، وجاء بسعر 1.399 جنية مصري.

كبة توريندو؛ بلون أبيض، وبسرعة 400 وات، لتر واحد، وبسعر 449 جنية مصري.

كما وتتضمن مجلة عروض كارفور على التكييفات والغسالات والغلايات، ومن بين العروض على الغسالات، والتكييفات، والأب توب: