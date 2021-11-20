/662264/أحمد-رفعت-يحصد-جائزة-أفضل-لاعب-بالجولة-الرابعة

حصد أحمد رفعت لاعب فيوتشر جائزة أفضل لاعب في منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال تلك الجولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأختارت رابطة الأندية أحمد رفعت بعدما قاد فريقه لفوز كبير أمام الشرقية للدخان، وقدم أداء مميز خلال اللقاء، وأحرز هدف وصنع أخر في فوز فيوتشر بنتيجة 4/1.

ويعد ذلك أول أختيار لاعي الجولة من خارج النادي الأهلي، بعدما غيرت رابطة الأندية طريقة الأختيار، التي كانت بتصويت الجماهير في الأول.

وتم أختيار أحمد رفعت ضمن قائمة منتخب مصر لبطولة كأس العرب المقامه في قطر بأخر الشهر الحالي.

فيوتشر يفوز على إيسترن كومباني برباعية مقابل هدف

تفوق نادي فيوتشر على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 4/1 على ستاد بترو سبورت، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح الأهداف عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 5، ثم عزز غنام محمد بالهدف الثاني في الدقيقة 16، ليحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، لينتهي مجريات الشوط الأول بتقدم كبير لفيوتشر وسط أداء أكثر من رائع من لاعبوا الفريق.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبي الشرقية للدخان أن يعودوا في النتيجة وحاولوا عدة محاولات حتى أحرزوا هدف في الدقيقة 80 عن طريق محمد حسان، ولكن شكل فيوتشر خطورة كبيرة جداً من خلال الهجمات المرتدة للفريق، ونجح أحمد رفعت أن يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 4+90 بعد تمريرة رائعة من أيمن الصفاقسي.

قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة المنتخب كالتالى:

حراسة المرمي:محمد الشناوي و محمد صبحي و محمود جاد

الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح و محمود الونش و أيمن أشرف و أحمد ياسين و محمد عبد المنعم و مروان داود.

الوسط : حمدي فتحي و عمرو السولية و مهند لاشين و إمام عاشور و عمر كمال عبد الواحد مصطفي فتحي و أحمد رفعت و محمد مجدي أفشة و حسين فيصل.

الهجوم : محمد شريف و أحمد سيد زيزو و مروان حمدي و أسامه فيصل .