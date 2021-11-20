/662265/رابطة-الأندية-تعلن-عن-عقوبات-الجولة-الرابعة

أعلنت رابطة الأندية عن عقوبات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، الذي شهد مباريات عديدة رائعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلنت رابطة الأندية عن أكثر من عقوبة، أبرزها إيقاف مخطط أحمال المقالولون العرب 8 مباريات، بالإضافة إلى عقوبات على أكثر من فريق مثل الإسماعيلي وسيراميكا بجانب إيقافات لأكثر من لاعب.

ونستعرض معكم عقوبات رابطة الأندية:

أحمد رفعت يحصد جائزة أفضل لاعب بالجولة الخامسة

حصد أحمد رفعت لاعب فيوتشر جائزة أفضل لاعب في منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال تلك الجولة.

وأختارت رابطة الأندية أحمد رفعت بعدما قاد فريقه لفوز كبير أمام الشرقية للدخان، وقدم أداء مميز خلال اللقاء، وأحرز هدف وصنع أخر في فوز فيوتشر بنتيجة 4/1.

ويعد ذلك أول أختيار لاعي الجولة من خارج النادي الأهلي، بعدما غيرت رابطة الأندية طريقة الأختيار، التي كانت بتصويت الجماهير في الأول.

وتم أختيار أحمد رفعت ضمن قائمة منتخب مصر لبطولة كأس العرب المقامه في قطر بأخر الشهر الحالي.

قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة المنتخب كالتالى:

حراسة المرمي:محمد الشناوي و محمد صبحي و محمود جاد

الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح و محمود الونش و أيمن أشرف و أحمد ياسين و محمد عبد المنعم و مروان داود.

الوسط : حمدي فتحي و عمرو السولية و مهند لاشين و إمام عاشور و عمر كمال عبد الواحد مصطفي فتحي و أحمد رفعت و محمد مجدي أفشة و حسين فيصل.

الهجوم : محمد شريف و أحمد سيد زيزو و مروان حمدي و أسامه فيصل .

أرقام ثلاثي الهجوم في منتخب مصر

ويتمثل خط هجوم الفراعنة من ثلاثة لاعبين وهم محمد شريف ومروان حمدي وأسامة فيصل، ونستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدموا خلال الموسم الحالي بعد إعلان انضماهم للفراعنة.

محمد شريف: لعب 3 مباريات في الدوري، سجل هدفين ، لم يصنع

مروان حمدي: لعب 4 مباريات في الدوري، سجل 4 أهداف، صنع هدف

أسامة فيصل: لعب 4 مباريات، لم يسجل، صنع هدف