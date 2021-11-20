إيسترن كومباني السيارة ترجع إلى الخلف!

يعاني فريق إيسترن كومباني منذ بداية الموسم بالدوري المصري الممتاز في الظهور الأول له بتاريخه، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها عدم التعاقد مع صفقات بالشكل الكافي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث عانى الفريق خلال أول 4 جولات بالدوري العام وخسرهم جميعاً، ولم يفز في أي لقاء، ليحتل المركز الأخير بجدول الترتيب.

وتمت إقالة علاء نوح مدربهم السابق من إدارة الفريق الفنية بعد 3 جولات لم يقدم خلالهم شئ، ليتولى علاء عبد العال مهمة الفريق بدلاً منه ليخسر أول مبارياته أمام فيوتشر بنتيجة 4/1، مع تحسين بسيط في المستوى الفني.

ويعد إيستر كومباني من أقل الفرق التي دعمت الفريق بصفقات، فربما قائمة اللاعبين المتواجده حالياً لم ترضي طموحات الإدارة وسوف يعانى الفريق هذا الموسم في صراع الهبوط بشكل كبير.

فيوتشر يفوز على إيسترن كومباني برباعية مقابل هدف

تفوق نادي فيوتشر على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 4/1 على ستاد بترو سبورت، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح الأهداف عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 5، ثم عزز غنام محمد بالهدف الثاني في الدقيقة 16، ليحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، لينتهي مجريات الشوط الأول بتقدم كبير لفيوتشر وسط أداء أكثر من رائع من لاعبوا الفريق.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبي الشرقية للدخان أن يعودوا في النتيجة وحاولوا عدة محاولات حتى أحرزوا هدف في الدقيقة 80 عن طريق محمد حسان، ولكن شكل فيوتشر خطورة كبيرة جداً من خلال الهجمات المرتدة للفريق، ونجح أحمد رفعت أن يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 4+90 بعد تمريرة رائعة من أيمن الصفاقسي.

أول مباراة للشرقية بالدوري الممتاز

وفاز المقاولون العرب على الشرقية للدخان بهدف نظيف، خلال المباراة التي اقيمت بين الفريقين عصر ، على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة.

وتمكن ذئاب الجبل أن يحصدوا أول 3 نقاط هذا الموسم في بطولة الدوري المصري، وفشل الشرقة للدخان في حصد أول نقاط البطولة خلال المشاركة الأولى له في الدوري الممتاز.