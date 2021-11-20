يعاني فريق إيسترن كومباني منذ بداية الموسم بالدوري المصري الممتاز في الظهور الأول له بتاريخه، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها عدم التعاقد مع صفقات بالشكل الكافي.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
حيث عانى الفريق خلال أول 4 جولات بالدوري العام وخسرهم جميعاً، ولم يفز في أي لقاء، ليحتل المركز الأخير بجدول الترتيب.
وتمت إقالة علاء نوح مدربهم السابق من إدارة الفريق الفنية بعد 3 جولات لم يقدم خلالهم شئ، ليتولى علاء عبد العال مهمة الفريق بدلاً منه ليخسر أول مبارياته أمام فيوتشر بنتيجة 4/1، مع تحسين بسيط في المستوى الفني.
ويعد إيستر كومباني من أقل الفرق التي دعمت الفريق بصفقات، فربما قائمة اللاعبين المتواجده حالياً لم ترضي طموحات الإدارة وسوف يعانى الفريق هذا الموسم في صراع الهبوط بشكل كبير.
فيوتشر يفوز على إيسترن كومباني برباعية مقابل هدف
تفوق نادي فيوتشر على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 4/1 على ستاد بترو سبورت، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.
وأفتتح الأهداف عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 5، ثم عزز غنام محمد بالهدف الثاني في الدقيقة 16، ليحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، لينتهي مجريات الشوط الأول بتقدم كبير لفيوتشر وسط أداء أكثر من رائع من لاعبوا الفريق.
وفي الشوط الثاني حاول لاعبي الشرقية للدخان أن يعودوا في النتيجة وحاولوا عدة محاولات حتى أحرزوا هدف في الدقيقة 80 عن طريق محمد حسان، ولكن شكل فيوتشر خطورة كبيرة جداً من خلال الهجمات المرتدة للفريق، ونجح أحمد رفعت أن يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 4+90 بعد تمريرة رائعة من أيمن الصفاقسي.
أول مباراة للشرقية بالدوري الممتاز
وفاز المقاولون العرب على الشرقية للدخان بهدف نظيف، خلال المباراة التي اقيمت بين الفريقين عصر ، على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة.
وتمكن ذئاب الجبل أن يحصدوا أول 3 نقاط هذا الموسم في بطولة الدوري المصري، وفشل الشرقة للدخان في حصد أول نقاط البطولة خلال المشاركة الأولى له في الدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيسترن كومباني السيارة ترجع إلى الخلف! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.