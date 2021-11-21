وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى عقد ندوات ولقاءات توعوية وعروض مسرحية خلال الحملة، لعرض وتوضيح المخاطر الصحية والاجتماعية المترتبة على زواج الأطفال وخطورته، مشددة على أن الدولة تسعى دائما لحماية الأطفال لاسيما الفتيات من كافة أنواع العنف ضدهن، لافتة إلى أن زواج الأطفال ما هو إلا تكريس لدائرة العنف ضد فتيات فى عمر الزهور.
ومن جانبها، قالت سهير توفيق مسؤول الإعلام والثقافة الصحية بإدارة المنشاة، إن حملة لسة نوارة تستهدف توعية الأسر بمخاطر زواج الأطفال من سن 12 حتى 18 عام وتأثيره السلبى على الجوانب الصحية والنفسية والمجتمعية على الفتيات.
وأوضحت أن زواج الأطفال يعد انتهاكا جسيما لهن ويعرض حياتهن للخطر، بالإضافة إلى أنه عائق من عوائق تنمية الأسرة وأحد الأسباب الرئيسية للإضرار بمستقبل الفتيات لأنه يسلبهن حقوقهن التى كفلها لهن القانون والدستور، فى أن يعيشن حياة سوية فى كل مرحلة من مراحل عمرهن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحة سوهاج: تنظيم ندوات توعوية حول مخاطر الزواج المبكر ضمن حملة «لسة نوارة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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