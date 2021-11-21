صحة سوهاج: تنظيم ندوات توعوية حول مخاطر الزواج المبكر ضمن حملة «لسة نوارة»

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة كريمة حامد وكيل مديرية الصحة بسوهاج، استمرار فاعليات حملة "لسة نوارة" والتى بدأت فى النصف الأول من شهر نوفمبر الجارى، وتهتم بالتوعية بمخاطر الزواج المبكر وزواج القاصرات.





وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى عقد ندوات ولقاءات توعوية وعروض مسرحية خلال الحملة، لعرض وتوضيح المخاطر الصحية والاجتماعية المترتبة على زواج الأطفال وخطورته، مشددة على أن الدولة تسعى دائما لحماية الأطفال لاسيما الفتيات من كافة أنواع العنف ضدهن، لافتة إلى أن زواج الأطفال ما هو إلا تكريس لدائرة العنف ضد فتيات فى عمر الزهور.

ومن جانبها، قالت سهير توفيق مسؤول الإعلام والثقافة الصحية بإدارة المنشاة، إن حملة لسة نوارة تستهدف توعية الأسر بمخاطر زواج الأطفال من سن 12 حتى 18 عام وتأثيره السلبى على الجوانب الصحية والنفسية والمجتمعية على الفتيات.

وأوضحت أن زواج الأطفال يعد انتهاكا جسيما لهن ويعرض حياتهن للخطر، بالإضافة إلى أنه عائق من عوائق تنمية الأسرة وأحد الأسباب الرئيسية للإضرار بمستقبل الفتيات لأنه يسلبهن حقوقهن التى كفلها لهن القانون والدستور، فى أن يعيشن حياة سوية فى كل مرحلة من مراحل عمرهن.