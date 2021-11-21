الصحة: لم نرصد حوادث بسبب التقلبات الجوية على مدار اليوم

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة، فى تصريحات صحفية، أن وزير للتعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، يتابع مع غرفة أزمات الصحة، مستجدات تنفيذ خطة الوزارة للتعامل مع موجة التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد.
وأوضح أن غرفة الأزمات على تواصل دائم مع المديريات، وغرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال أى مصابين وتحويل الحالات المرضية الطارئة.
وقال إن غرفة الأزمات تتابع على مدار الساعة توافر أرصدة الدم والبلازما فى جميع بنوك الدم، وكذلك أرصدة أدوية الطوارئ، وترددات المرضى على أقسام الاستقبال بجميع المستشفيات، من خلال تقارير دورية تصدرها مديريات الصحة بالمحافظات.
وأشارإلى استمرار عمل غرفة الأزمات المركزية بالوزارة والمتابعة مع المديريات على مدار الساعة حتى استقرار الأحوال الجوية، لمتابعة تقديم الرعاية الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل.
وناشدت وزارة الصحة والسكان، مجددا جميع المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لموجة التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد، كما ناشدت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتزام المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة.
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