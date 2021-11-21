متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى بأنحاء الجمهورية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع أنحاء الجمهورية، للتعامل مع أى بلاغ بسبب الأحوال الجوية، مضيفا أن الوزارة لم ترصد أى حوادث حتى اللحظة.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، أنه جرى عقد غرفة أزمات مركزية فى الوزارة، لمتابعة تطورات الأحوال الجوية فى جميع أنحاء الجمهورية. وأشار إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية فى أقسام الطوارئ بالمستشفيات وتوفير مخزون كاف من الدم.

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