عمرو أديب يعترف لأول مرة: «أنا بحب الأهلي»

أعرب الإعلامي عمرو أديب لأول مرة، عن حبه لفريق النادي الأهلي، وهو أمر غير متوقع له، فمن المعروف أن أديب زملكاوي متعصب، واعترف أديب بذلك في لفتة سريعة ببرنامجه «الحكاية».

دوت الخليج يرصد اعتراف عمرو أديب بحبه للنادي الأهلي

مزح عمرو أديب مع الفنان عبد الباسط حمود، أثناء لقائه ببرنامج الحكاية عندما اعترف له الأخير بتشجعه للنادي الأهلي وحبه الشديد له، وأردف عبد الباسط موجها حديثه لعمرو أديب: “بس أنا بحترمك جدا لأنك عندك روح رياضية وعارف انك بتحب النادي الأهلي “.

ليجيبه عمرو أديب: “أيوة فعلا أنا بحب الأهلي بس بحب الزمالك يكسب”.

ويحل الثنائي عمر كمال وعبد الباسط حمود، ضيوفا على برنامج “الحكاية”، في حلقة اليوم السبت، والذي تحدثا من خلالها عن رأيهم في قرار الفنان هاني شاكر بشأن منع مطربي المهرجانات، فضلا عن غناء أغنية “ضيعنا” الذي طرحاها مؤخرا، وحققت نجاحا باهرا.

عمر كمال يطرح أغنية «ضيعنا» بالتعاون مع عبد الباسط حمودة

طرح مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال والفنان عبد الباسط حمودة في يوم 10 نوفمبر أغنية جديدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعنوان «ضيعنا»، وشاركهما في كليب الأغنية الراقصة أوكسانا

وتعد أغنية «ضيعنا» من كلمات عمرو قطب وألحان عمر كمال وإسلام شيبسي وتوزيع إسلام شيبسي والفيديو كليب من إخراج كامبا، والأغنية هي التجربة الأولى لعمر كمال في مجال الإنتاج.

عمر كمال وعبد الباسط حمودة

وكان حل المطربان عمر كمال وعبد الباسط حمودة، ضيفين على برنامج ملوك الترند، الذى يقدمه الزميل عادل عبد الله على تليفزيون اليوم السابع، على هامش تصوير كليب "ضيعنا"، وكشفا عن كواليس الكليب، والصعوبات التي واجهتهما،

وتحدث كمال عن الأخطاء التي وقع فيها بسبب عدم اكتمال خبرته في عالم الموسيقى والغناء وعن الديو الذى يجمعه مع النجم حميد الشاعرى الذى قال إنه شرف له ويتمنى ذلك.

أما عبد الباسط حمودة فاعترف لأول مرة بأنه أخطأ حينما فكر فى الزواج على زوجته وأم أولاده، كما تحدث باستفاضة عن علاقته بشقيقته التي لم يرها منذ 38 عاما، كما قام بتقييم المطربين على الساحة من وجهة نظره الشخصية.