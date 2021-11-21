إعلامي كويتي ساخراً: «أبارك لحكم مباراة الأهلي والمقاولون»

/662271/إعلامي-كويتي-ساخرا-أبارك-لحكم-مباراة-الأهلي-والمقاولون

تحدث الإعلامي الكويتي عبد العزيز عطية حول مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب، ضمن مباريات الأسبوع الرابع بالدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عبد العزيز عطية ساخراً في إشارة منه وهجوم على حكم لقاء المقاولون والأهلي: "أباراك لحكم مباراة الأهلي والمقاولون العرب، الذي ألغى هدف صحيح وركلة جزاء لم يحتسبها للمقاولون".

الأهلي يحقق فوز ثمين على المقاولون العرب بالدوري

حقق النادي الأهلي الفوز على المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد عن طريق حمدي فتحي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه امام المقاولون العرب، في الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة، بعد محاولات عدة من الفريقين على المرمى، من خلال كرة رأسية.

وبهذا الفوز يرفع النادي الأهلي رصيده للنقطة الثانية عشر، ليتصدر بهم جدول ترتيب الدوري الممتاز، ويتجمد رصيد المقاولون عند النقطة 4 ويحتل بهم المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

وحرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على الحديث مع مواطنه بيرسي تاو مهاجم القلعة الحمراء، قبل المشاركة أمام المقاولون.

وجاءت تعليمات المدير الفني موسيماني لبيرسي تاو قبل المشاركة في لقاء الأهلي، والمقاولون العرب، على التحرك خلف مدافعي المقاولن في حزر للمحاولة من تسجيل أول أهداف المباراة.

وجاءت طريقة لعب المقاولن بالتكتل الدفاعي أمام الاهلي لمحاولة الحفاظ على نتيجة المباراة بالتعادل السلبي، والإعتماد على الهجمات المرتده في اللقاء.

تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي، عمار حمدي، أحمد عبد القادر، محمد هاني، لويس ميكيسوني، حسين الشحات، وليد سليمان، حسام حسن، ياسر إبراهيم.

ويقود الحكم الدولي أحمد الغندور المباراة، ويساعدة محمود أبو الرجال، وسمير جمال، وجلال أحمد حكم رابع، وحكم فيديو محمد عباس قابيل، ويساعده علاء وجدي.