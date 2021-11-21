/662272/عمر-كمال-يهاجم-مطربي-المهرجانات-الفئة-دي-لازم-تتمنع-لأنهم-بيشتموا-علني

كشف مطرب المهرجانات الشعبية، عمر كمال عن رأيه في قرار الفنان هاني شاكر، بشأن منع 19 من زملاؤه مؤدي المهرجانات الأخرين والذي من بينهم حسن شاكوش وحمو بيكا، وغيرهم.

دوت الخليج يرصد تعليق عمر كمال على وقف مطربي المهرجانات

وقال عمر كمال خلال مداخلة هاتفية “تحت الشمس" عبر قناة "الشمس": “"أنا أولا نص أعمالي أغاني ونصها مهرجانات، وأنا عندي حل للخناقة دي كلها، قرار الأستاذ هاني شاكر فيه جزء كبير صح وأنا معاه قلبا وقالبا، لأنه بجد في ناس بتوع مهرجانات بيقولوا كلام مينفعش يتقال خالص، وأنا كعمر بتأذي منه، والفئة دي فعلا لازم تتمنع، أنا بقول ده إزاي يتقال، لأنها شتايم علني وعيني عينك، النوع ده لازم يتمنع”.

وتابع: "لكن في نفس الوقت نقابتنا المحترمة بجد أجازت الراب، ومنحت الراب مساحة كبيرة جدا على المسارح وشرعية، وما شاء الله برضو بيعموا بلاوي أكتر من المهرجانات وشغالين، أغاني كتير جدا ليهم فيها خناقات برضو وشتائم وقلة أدب، ومع ذلك النقابة اعترفت به وعملتله شعبة، طيب ما إحنا نعمل شعبة مهرجانات ببساطة”.

وأضاف: “"زي ما عمر كمال راح النقابة ومضى إقرار أنه أي أغنية هينزلها هتُجاز من الرقابة، ده يتعمم ونعمل شعبة للمهرجانات، لكن موضوع الأصوات ما هو برضو بتوع الراب مش أصوات، بتاع الراب مش بيدخل يمتحن في الأطلال وعمر الخيام يعني، ما هو بيدخل يغني راب، يبقى بتاع الراب يدخل يغني راب، وبتاع المهرجانات يدخل يغني مهرجانات، خلوا المهرجانات فن زي الراب”.

عمر كمال يطرح أغنية «ضيعنا» بالتعاون مع عبد الباسط حمودة

هذا وطرح مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال والفنان عبد الباسط حمودة منذ قليل أغنية جديدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعنوان «ضيعنا»، وشاركهما في كليب الأغنية الراقصة أوكسانا.

وتعد أغنية «ضيعنا» من كلمات عمرو قطب وألحان عمر كمال وإسلام شيبسي وتوزيع إسلام شيبسي والفيديو كليب من إخراج كامبا، والأغنية هي التجربة الأولى لعمر كمال في مجال الإنتاج.