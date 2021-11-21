/662273/رضا-عبد-العال-كيروش-لازم-يمشي-وطارق-حامد-لن-ينضم-مع-معه

تحدث رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، حول أختيارات كيروش لقائمة منتخب مصر ببطولة كأس العرب المقامة في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية على قناة "تن": " يجب رحيل كيروش بعد أختياراته الكارثية في للبطولة العربية، فهناك أتيارات غير مفهموة وعليها علامات أستفهام كبيرة".

وأكمل: " إذا لم يفز بالبطولة فيجب إقالته فوراً، كان من الممكن أن يلعب لاعبي المنتخب الأولمبي أفضل أو كان يتم أختيارات لاعبين ليس دوليين، ولكن هو الأن ليس له أي عذر".

وأضاف: " هناك علامات أستفهام أين كناريا الذي ضمه بدلاً من عبد الله السعيد، دا مبحقش يتدرب تمرنتين على بعض، كيروش مش هو الذي يختار اللاعبين هناك توصيات بختيارات بعض اللاعبين". وأكد أن طارق حامد لن ينضم مع كيروش لأنه غير مقتنع به، وذلك كان واضحاً في مباريات المنتخب الماضية عندما كان ينضم.

قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة المنتخب كالتالى:

حراسة المرمي:محمد الشناوي و محمد صبحي و محمود جاد

الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح و محمود الونش و أيمن أشرف و أحمد ياسين و محمد عبد المنعم و مروان داود.

الوسط : حمدي فتحي و عمرو السولية و مهند لاشين و إمام عاشور و عمر كمال عبد الواحد مصطفي فتحي و أحمد رفعت و محمد مجدي أفشة و حسين فيصل.

الهجوم : محمد شريف و أحمد سيد زيزو و مروان حمدي و أسامه فيصل .

وفجرت إعلان القائمة عدة مفاجأت أبرزها استبعاد ثنائي الزمالك محمد أبو جبل وطارق حامد، بينما عاد أحمد السيد زيزو بعد استبعادة من معسكر المنتخب الأخير لمبارتي أنجولا والجابون.

ضم وجوه جديده لأول مرة مثل محمود جاد، محمد عبد المنعم ، مروان داوود، مهند لاشين، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت، أسامة فيصل، حسين فيصل بالإضافة للاعبين تم ضمهم للمعسكر الأخير أحمد ياسين ومروان حمدي.

أرقام ثلاثي الهجوم في منتخب مصر

ويتمثل خط هجوم الفراعنة من ثلاثة لاعبين وهم محمد شريف ومروان حمدي وأسامة فيصل، ونستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدموا خلال الموسم الحالي بعد إعلان انضماهم للفراعنة.

محمد شريف: لعب 3 مباريات في الدوري، سجل هدفين ، لم يصنع

مروان حمدي: لعب 4 مباريات في الدوري، سجل 4 أهداف، صنع هدف

أسامة فيصل: لعب 4 مباريات، لم يسجل، صنع هدف