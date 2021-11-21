محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى ومراجعة أعمدة الإنارة 

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد محافظ الجيزة ميدانياً مجهودات إزالة مياه الأمطار من الشوارع والطرق والمحاور المرورية وبشوارع ترسا وخاتم المرسلين والتأكد من الانتشار الجيد لمعدات وفرق الشفط .





ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركة المياه وهيئة النظافة بضرورة التواجد الميدانى والتأكد من انتظام رفع مياه الأمطار لعدم تأثيرها على الحركه المرورية مع التعامل الفورى بالتنسيق مع الجهات المعنية مع أى أعطال فى كافه المرافق. وشدد على المراجعة الدورية للأعمدة والكابلات الكهربائية وبالوعات الصرف حفاظا على السلامه العامة .

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