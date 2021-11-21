محافظ الإسكندرية: رغم غزارة الأمطار إلا أن الأمور على ما يرام

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة استعدت للنوات الشتوية قبل 3 أشهر على الأقل وسط تكامل وتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى، موضحًا أنه يوجد أكثر من 38 ألف شنيشة و49 ألف مطبق يحتاج إلى تطهير بالإضافة إلى تحديث أسطول الصرف الصحى حيث يوجد أكثر من 110 عربة حتى اليوم.





تابع الشريف خلال تصريحات من أعلى كوبرى ستانلى إلى مراسل برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن المحافظة تنسق مع كافة الوزارات سواء الرى أو الصحة لتجهيز المستشفيات للحالات الطارئة، ووزارة الشباب والرياضة لتجهيز بعض مراكز الشباب، إضافة إلى التنسيق مع المنطقة الشمالية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أضاف محافظ الإسكندرية أن المحافظة ترى نقاط الضعف الموجودة لتعمل على حلها، حيث أن المحافظة رغم غزارة الأمطار إلا أن الأمور على ما يرام، خاصةً وأن الحركة المرورية مستمرة بدون مشاكل.

لفت الشريف إلى أنه تم تعطيل الدراسة بناء على تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، وبناء على الخرائط الجوية فالنوة ستستمر حتى يوم غد الأحد ولهذا حرصًا على الأبناء تم إيقاف المدارس وتعطيل الدراسة، مشيرًا إلى أن المبلغ الذى أمر به الرئيس السيسى مليار و300 مليون جنيه لتطوير شبكة الصرف الصحى كان لهم أثر فعال كما أن عدد النقاط الساخنة التى تتجمع فيها المياه تم صيانتها وحفر أبيار أكثر لمواجهة أى حالات ماطرة.

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